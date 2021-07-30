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الدفاع المدني تصدر بيانا تفصيليا عن حريق السعدون الكبير


اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، ان فرقها سيطرت على حادث حريق كبير اندلاع حادث مخزن مطبعة بمساحة 1000 الف متر، بعد ان استنفرت جهدها البشرية والالي ودفعت بعجلاتها التخصصية وقوامها 15 فرقة اطفاء.

وقالت المديرية في بيان تفصيلي ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت جهدها البشري والالي ودفعت بعجلاتها التخصصية وقوامها 15 فرقة اطفاء للسيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن مطبعة بمساحة 1000 الف متر مربع، يحتوي على كميات هائلة من الورق الرول والفلكس ملاصق لمطبعة كبيرة في منطقة شارع السعدون وسط بغداد باشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

واضافت ان الفرق طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت في المخزن وطالت بناية مجاورة لموقع الحادث، فسارعت فرق الاطفاء بمحاصرة النيران وضربت طوقا باستخدام ساتر مائي لمنع اتساع السنة اللهب الى المطبعة الملاصقة"، مشيرة الى تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن والبناية والسيطرة التامة والأخمام النهائي دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

ولفتت الى "طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن".

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