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الصحة تحذر: نواجه موجة وبائية اخطر من سابقاتها


اكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ان العراق يواجه موجة وبائية اخطر من سابقاتها، داعية الجميع الى الالتزام بالوقاية وتلقي اللقاح.

المتحدث باسم وزارة الصحة د. سيف البدر قال في تسجيل صوتي وزعه على وسائل اعلام، "نلاحظ ان بعض وسائل اعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تسارع في تناول الاشاعات والمعلومات المغلوطة بشأن وباء كورونا، ما يؤثر سلبا على الرأي العام والتفاعل في الاستجابة للاجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات".

وحذ البدر من ان "العراق يواجه جائحة خطيرة وموجة وبائية ثالثة اخطر من سابقاتها"، لافتا الى ان "المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع الزيادة وان ابطال الجيش الابيض يقدمون كل ما لديهم في ظل الظروف الراهنة والمعوقات".

واضاف ان "نسبة قليلة من المواطنين يرتدون الكمامة رغم النداءات المتكررة من وزارة الصحة ومن المعنيين من خطورة الوضع"، داعيا "وسائل الاعلام الى نشر وسائل التثقيف والتوعية الصحية ونفي الاشاعات المعلومات المغلوطة والتحذير من ان عدم الالتزام سيؤدي الى خسارة المزيد من الارواح".

وطالب البدر وسائل الاعلام والمعنيين بـ "وضع المخالفين تحت ضغط الرأي العام من دون التهجم وبشكل علمي ومهني محترم".

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