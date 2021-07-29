الشيخ جلال الدين الصغير يجيب على الموقف من التلقيح من وباء كورونا

قلل امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير من المخاوف والقلق من لقاح فايروس كورونا ودعا الى عدم الاستخفاف بالوباء

وقال سماحته في معرض رده على التساؤولات حول هذا الموضوع تردني اسئلة كثيرة حول الموقف من التلقيح من وباء الكورونا، بالرغم من اني لست مختصاً بالموقف الطبي، وكان الاجدر توجيه هذه التساؤلات الى المختصين في هذا المجال، ولكن انا اعتقد ان الكثير من المخاوف والقلق من اللقاح يعود الى ما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي من تعليقات تحذر وتشكك بطبيعة اللقاح، ومع ملاحظة ان منصات التواصل لا تمثل جهة موثوقة بالضرورة لا في غاياتها ولا في طبيعة ما تنشر، فان الكثير مما يقال يمكن ان يدور في مدار صراع الشركات الدوائية واصحاب المصالح في هذا المجال.

واضاف سماحته انه مع استشراء الوباء والتطورات المرتبطة به، فاني ادعو الاحبة الى عدم الاستخفاف بالوباء ولا في اثاره فهو مع مشاكله ومخاطره الصحية قد يرتب آثارا شرعية خطرة على المتساهلين مع الوقاية منه، وادعو الى مراعاة كل الاجراءات الكفيلة بالوقاية منه، وأؤكد على اني لا اعرف مرجعاً دينيا ولا عالماً بارزاً ممن يركن الى علمهم، الا وقد بادر للتلقيح.

اسأل الله ان يقي جميع الناس من شر الوباء والابتلاء به، ويعافي جميع المصابين ويلبسهم لباس الشفاء والسلامة