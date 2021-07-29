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الإطاحة بسبعة ارهابيين شغلوا عدة مناصب في تنظيم داعش الارهابي بالموصل


أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، القبض على (٧) ارهابيين شغلوا عدة مناصب في تنظيم داعش بمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان انه "من خلال المتابعة الميدانية والجهود الاستخباراتية المتواصلة لمتابعة الفلول النائمة لداعش الإرهابي، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على (٧) متهمين وفق أحكام المادة أربعة ارهاب، وبعد التحقيق معهم اعترفوا صراحة بانتمائهم لداعش الإرهابي".

وأضافت الخلية، ان "الارهابين عملوا بما يسمى (الدفاع الجوي/فرقة نهاوند) و(ديوان الجند/كتيبة مضادات الدروع) و(فرقة ابوعبدالرحمن البيلاوي) و(فرقة مؤته //لواء جعفر الطيار ) و(المعسكرات العامه) و(قاطع عبدالله بن مصعب) و(الشرطة الاسلاميه )".

واشارت الى انه، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق أحكام المادة أربعة ارهاب".

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