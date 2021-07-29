القبض على الإرهابي الملقب "أبو قتادة" بنينوى

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، القبض على الإرهابي الملقب "أبو قتادة" بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان انه "مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى احد مفاصل المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون والتنسيق المشترك مع قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية، تمكنت من اعتقال الإرهابي الملقب (أبو قتادة) ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى".

واضافت انه "القبض جاء من خلال كمين محكم بعد محاولته عبور سيطرة الشهيد سبهان بنينوى".