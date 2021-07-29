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تصديق اعترافات متهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية


صدقت محكمة تحقيق نينوى، اليوم الخميس، أقوال متهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية ومدير مكتب وكيل وزير الداخلية الفريق احمد ابو رغيف وقام بابتزاز المسؤولين في المحافظة.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ان "المتهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية ومدير مكتب الفريق احمد ابو رغيف لابتزاز مدراء الدوائر والمسؤولين في المحافظة لدفعهم على تعيين أشخاص والحصول على مشاريع ومقاولات"، لافتا الى أن "المتهم كان يهدد المسؤولين باحالتهم إلى لجنة مكافحة الفساد في حال عدم تنفيذ طلباته".

وأضاف انه "تم توقيف المتهم وفق القرار 160 لسنة 1983".

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