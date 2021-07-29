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الإعدام شنقاً بحق منفذي هجوم على سجن "أبو غريب" عام 2013


اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الخميس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من المدانين قاموا بالهجوم عل سجن ابو غريب عام 2013 .

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، أن "المدانين قاموا بالهجوم على سجن ابو غريب مع متهمين اخرين مفرقة قضاياهم بمختلف الأسلحة والمتفجرات من اجل اطلاق سراح السجناء التابعين للعصابات الإرهابية".

واضاف ان "الهجوم ادى الى مقتل عدد من منتسبي السجن واصابة اخرين بجروح خطيرة"، لافتا الى ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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الإعدام شنقاً بحق منفذي هجوم على سجن "أبو غريب" عام 2013
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