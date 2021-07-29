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اندلاع حريق داخل مجمع تجاري في منطقة بغداد الجديدة


اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مخزن خلفي تابع الى مجمع تجاري في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن خلفي تابع الى بناية مكونة من طابقين متخذ كمخزن تجاري في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة بغداد".

واضافت ان "فرقها طوقت وعزلت النيران التي اندلعت داخل المخزن لمليء بالبضائع البلاستيكية والمنزلية والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني بعدم تشييد المخازن باستخدام الواح السندويج بنل سريع الاشتعال"، لافتة الى "منع امتداد النيران إلى طوابق البناية والابنية التجارية المجاورة لموقع الحادث واخمدت النيران دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

 

واشارت الى ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق".

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