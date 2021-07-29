الموقف الوبائي.. العراق يواصل تسجيل معدلات قياسية صادمة باصابات كورونا

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استمرار تسجيل اصابات يومية قياسية بفيروس كورونا في عموم العراق.

وبحسب الوقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة فقد اظهرت الفحوصات الطبية "اصابة 13259 شخصا خلال 24 ساعة في عموم البلاد بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 1.603.787 منذ تفشي الجائحة في العراق".

وسجلت الملاكات الصحية "وفاة 49 مصابا خلال يوم واحد ليصل اجمالي الوفيات الى 18533 في عموم البلاد".

وبحسب الموقف الوبائي فقد "تماثلت 9401 حالة جديدة للشفاء من كورونا، في حين بلغ عدد متلقي اللقاح خلال يوم واحد 93831 شخصا".