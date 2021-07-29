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النزاهة تضبط أسماء وهمية في قوائم رواتب إحدى الكليات الأهلية في محافظة كربلاء المقدسة


تمكَّنت الهيئة من ضبط أسماءٍ وهميَّةٍ في أوامر تعيين تدريِّيسين وعقود خدمةٍ بإحدى الكليَّات الأهليَّة في محافظة كربلاء.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أشارت إلى تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، من ضبط أوامر تعيين لتدريّيسين وعقود خدمة في إحدى الكليات الأهليَّة الجامعة، مُوضحةً أن العمليَّة أسفرت عن ضبط أسماءٍ وهميَّةٍ لأساتذةٍ مُسجَّلة في قوائم الرواتب تعود لعام 2015، بالرغم من كونهم ليسوا على ملاك الكليَّة.

وتابعت الدائرة مُبيّنةً أنَّ عمليات التحري والتقصي التي أجرتها ملاكات المكتب قادت إلى أنَّ الأسماء الوهميَّة التي تمَّ ضبطها في قوائم الرواتب شملت (5) من حملة شهادة الدكتوراه، فضلاً عن أربعةٍ آخرين يحملون شهاداتٍ دون ذلك.

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالعمليَّـة التي نُفِّذت؛ بناءً على مُذكَّرة قضائيَّة، وعرضهما على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.

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النزاهة تضبط أسماء وهمية في قوائم رواتب إحدى الكليات الأهلية في محافظة كربلاء المقدسة
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