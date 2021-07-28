الأخبار

الشيخ قيس الخزعلي: لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق


أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي، الاربعاء، عدم وجود نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق، مشيراً الى أن الطيران الأمريكي يستعمل لأغراض التجسس.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له، إنه "لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق ولن تكون نتيجة هذه المفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإنما ستكون مجرد تلاعب لفظي".

وأضاف أن "هذه المفاوضات لم تكن مفاوضات الضحك على الذقون وإنما هي مفاوضات الخديعة"، مشيراً الى أن "موضوع أنهاء الوجود القتالي لم يذكر مطلقا على لسان رئيس الإدارة الأمريكية ولا على لسان رئيس الوزراء العراقي".

ولفت الى أن "بيان وزراء خارجية العراق وأمريكا لم يوضح ما المقصود بالقوات القتالية وماذا تشمل"، معتبراً أن "بيان سحب القوات القتالية ليس واضحا هل يشمل سحب الجنود المقاتلين".

وتابع الخزعلي أن "كل القضية كما قلنا هي تغيير عنوان وهذا ما نبهنا منه وأشرنا اليه وهذا هو المخطط له"، مؤكداً أن "الطيران الأمريكي يتركز بشكل أساسي فوق بغداد ويستعمل لأغراض التجسس".

واضاف ان أميركا احتلت العراق ولن تخرج بسهولة دون عمل قوي من المقاومة واكد ان  أميركا ملأت الخليج بالسفن الحربية للتهيؤ لظهور الإمام المهدي عج

وقال الشيخ الخزعلي ان بقاء الجيش العراقي بحاجة لتدريب القوات الأميركية إهانة كبرى وللعلم فان التدريب الأميركي متوقف في العراق منذ انتشار كورونا

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد، أمس الثلاثاء، أن القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي، فيما أشار الى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعتقال محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري في بغداد
الشيخ قيس الخزعلي: لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق
الشيخ قيس الخزعلي معلقاً على مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة:
الشيخ الخزعلي: نحتاج كلاما صريحا من رئيس الوزراء يؤكد فيه عدم بقاء أي قواعد أميركية جوية بالعراق
الشيخ قيس الخزعلي: بقاء الجيش العراقي بحاجة لتدريب القوات الأميركية إهانة كبرى، والتدريب الأميركي متوقف في العراق منذ انتشار كورونا
تعرف على عمائم شيطانية صنعتها دوائر المخابرات الخارجية( أمريكية.. بريطانية.. صهيونية.. إماراتية… الخ) لتشويه العمامة وضرب التشيّع والحوزة من الداخل ولاستهداف الاقتدار الشيعي
أمانة مجلس الوزراء تتخذ قراراً يتعلق بمراكز لقاحات كورونا
"تنسيقية المقاومة" تحسم موقفها من الحوار الاستراتيجي والانسحاب الأمريكي
المفوضية ترد على المنسحبين: لاقيمة قانونية للانسحاب من الانتخابات
بعد انتشار فايروس كورونا في البلدين ,,,, ايران تسمح لفئة معينة الدخول الى اراضيها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
الموسوي : احسنت النشر ...
الموضوع :
لطم شمهودة ..!
ضياء عبد الرضا طاهر : عزيزي كاتب المقال هذا هو رأيك وان حزب الله ليس له اي علاقه بما يحصل في لبنان ...
الموضوع :
واشنطن تُمهِد الأرض لإسرائيل لضرب لبنان وحزبُ أللَّه متأَهِب
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
فيسبوك