الشيخ قيس الخزعلي معلقاً على مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة:

البيان لم يذكر أي انسحاب لعدد القوات البرية والمعدات وكم من المستشارين سيبقون في العراق
الشيخ الخزعلي: مطلبنا وطني ودستوري وشرعي وهو عدم بقاء أي قوات عسكرية في العراق
الشيخ الخزعلي: نحن حذرون من محاولات الخداع الأميركي ولا يمكن أن نثق بهم
الشيخ الخزعلي: أميركا ملأت الخليج بالسفن الحربية للتهيؤ لظهور الإمام المهدي عج
الشيخ الخزعلي: أميركا احتلت العراق ولن تخرج بسهولة دون عمل قوي من المقاومة
الشيخ الخزعلي: تكلفة بقاء القوات الأميركية في العراق ستكون باهظة
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