الشيخ قيس الخزعلي معلقاً على مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة:

البيان لم يذكر أي انسحاب لعدد القوات البرية والمعدات وكم من المستشارين سيبقون في العراق

الشيخ الخزعلي: مطلبنا وطني ودستوري وشرعي وهو عدم بقاء أي قوات عسكرية في العراق

الشيخ الخزعلي: نحن حذرون من محاولات الخداع الأميركي ولا يمكن أن نثق بهم

الشيخ الخزعلي: أميركا ملأت الخليج بالسفن الحربية للتهيؤ لظهور الإمام المهدي عج

الشيخ الخزعلي: أميركا احتلت العراق ولن تخرج بسهولة دون عمل قوي من المقاومة

الشيخ الخزعلي: تكلفة بقاء القوات الأميركية في العراق ستكون باهظة