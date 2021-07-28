الأخبار

الشيخ قيس الخزعلي معلقاً على مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة:


 البيان لم يذكر أي انسحاب لعدد القوات البرية والمعدات وكم من المستشارين سيبقون في العراق

 الشيخ الخزعلي: مطلبنا وطني ودستوري وشرعي وهو عدم بقاء أي قوات عسكرية في العراق

 الشيخ الخزعلي: نحن حذرون من محاولات الخداع الأميركي ولا يمكن أن نثق بهم

الشيخ الخزعلي: أميركا ملأت الخليج بالسفن الحربية للتهيؤ لظهور الإمام المهدي عج

 الشيخ الخزعلي: أميركا احتلت العراق ولن تخرج بسهولة دون عمل قوي من المقاومة

الشيخ الخزعلي: تكلفة بقاء القوات الأميركية في العراق ستكون باهظة

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الشيخ قيس الخزعلي: لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق
الشيخ قيس الخزعلي معلقاً على مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة:
الشيخ الخزعلي: نحتاج كلاما صريحا من رئيس الوزراء يؤكد فيه عدم بقاء أي قواعد أميركية جوية بالعراق
الشيخ قيس الخزعلي: بقاء الجيش العراقي بحاجة لتدريب القوات الأميركية إهانة كبرى، والتدريب الأميركي متوقف في العراق منذ انتشار كورونا
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