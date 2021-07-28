أمانة مجلس الوزراء تتخذ قراراً يتعلق بمراكز لقاحات كورونا

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأربعاء، تمديد أوقات الدوام الرسمي في مراكز اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حتى الثامنة مساءً.

وقال الغزي في بيان أن "التوجيهات صدرت إلى وزارة الصحة، بتمديد عمل المراكز الصحية الخاصة باللقاحات، حتى الثامنة مساءً بدلاً من الواحدة بعد الظهر، من ضمنها يومي الجمعة والسبت، من أجل فسح المجال أمام المواطنين، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً لتلقي اللقاحات".

وأوضح، أن "الموقف اليومي للقاحات بدأ يتصاعد خلال الفترة الماضية، حيث وصل عدد الملقحين هذا اليوم، إلى (117) ألف مواطن، مهيباً بالمواطنين، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعم جهد الملاكات الطبية والصحية في وزارة الصحة، في مواجهة جائحة كورونا".

ودعا المواطنين كافة، إلى "الإسراع بتلقي اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة من مناشئ عالمية رصينة، ومصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، حفاظاً على حياتهم من الإصابة بوباء كورونا".