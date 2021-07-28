الشرطة الاتحادية تطيح بتاجر مخدرات في بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على احد المتهمين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة ببغداد.

وقالت القيادة في بيان ، ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الأول للواء ومفرزة من مخدرات الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض بالجرم المشهود على احد المطلوبين بتهم تجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة في منطقة "حي المواصلات" ب‍بغداد".

واضافت انه "تم ضبط بحوزته 190 حبة نوع وردي ، 8غم مادة الكرستال ، حبة نوع صفر واحد ، 4 بايب تعاطي ، مبلغ مالي ، العملية جاءت من خلال تتبع لحركة تنقل المتهم واماكن المحتمل تواجده فيها وفقاً لافادات سابقة لعدد من الملقى القبض عليهم ، والتي قادت الى القاء القبض عليه".

واشارت القيادة الى انه "تم تسليم المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص اصولياً".