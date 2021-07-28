الأخبار

المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الخميس المقبل بمناسبة عيد الغدير الاغر


قررت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة حلول عيد الغدير، باسثناء الجامعات لغرض اداء الامتحانات وكافة المصارف في المركز والاقضية والنواحي من اجل صرف رواتب الدوائر والالتزامات الاخرى.

كما قررت محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل، لذات السبب.

وقررت كذلك محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة عيد الغدير أيضاً.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا يستهدفون العمامة الشيعية بالتحديد في حربهم الناعمة وتهريجهم المفضوح؟
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الخميس المقبل بمناسبة عيد الغدير الاغر
بالوثائق الأوامر الوزارية الصادرة بناءً على توصيات الازمة النيابية
روسيا: قرار واشنطن بإنهاء مهام قواتها القتالية في العراق يستحق الاهتمام
القبض على متهم نفذ عددا من عمليات السرقة في ميسان
الاستخبارات تعتقل إرهابي فجر عجلة مفخخة في مدينة الصدر قبل شهرين
الصحة تسجل أعلى حصيلة وبائية منذ تفشي كورونا
لجنة مكافحة الفساد: "قاسم حمود" متورط بالتلاعب بمفردات البطاقة التموينية
الانواء الجوية: 3 محافظات ستسجل غدا نصف درجة الغليان
بينهم امرأة.. القبض على 10 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
الموسوي : احسنت النشر ...
الموضوع :
لطم شمهودة ..!
ضياء عبد الرضا طاهر : عزيزي كاتب المقال هذا هو رأيك وان حزب الله ليس له اي علاقه بما يحصل في لبنان ...
الموضوع :
واشنطن تُمهِد الأرض لإسرائيل لضرب لبنان وحزبُ أللَّه متأَهِب
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
فيسبوك