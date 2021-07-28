المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الخميس المقبل بمناسبة عيد الغدير الاغر

قررت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة حلول عيد الغدير، باسثناء الجامعات لغرض اداء الامتحانات وكافة المصارف في المركز والاقضية والنواحي من اجل صرف رواتب الدوائر والالتزامات الاخرى.

كما قررت محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل، لذات السبب.

وقررت كذلك محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة عيد الغدير أيضاً.