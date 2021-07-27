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روسيا: قرار واشنطن بإنهاء مهام قواتها القتالية في العراق يستحق الاهتمام


أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن قرار واشنطن إنهاء مهام قواتها القتالية في العراق يستحق الاهتمام، وأضاف أنه من السابق لأوانه إصدار أحكام، في انتظار الخطوات المقبلة.

وشدد بيسكوف على أنه ينبغي أن لا تزيد احتمالات نشوب صراع في الشرق الأوسط بعد القرار الأمريكي هذا.

وقال المتحدث باسم الكرملين،، تعليقا على قرار الولايات المتحدة بإنهاء المهام القتالية لقواتها في العراق: "هذا وضع يستحق مزيدا من الاهتمام. الوضع هناك مختلف قليلا في العراق، لأنه، على ما يبدو، عدد كبير مما يسمون بالمستشارين العسكريين باقون، وسيواصلون العمل في العراق .. سنراقب التطورات، ومن السابق لأوانه إصدار أحكام".

وأكد بيسكوف على أن موسكو تسعى لتطوير التعاون الثنائي مع بغداد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.

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روسيا: قرار واشنطن بإنهاء مهام قواتها القتالية في العراق يستحق الاهتمام
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