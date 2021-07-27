القبض على متهم نفذ عددا من عمليات السرقة في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم قام بتنفيذ عدد من عمليات السرقة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ، أن "شعبة مكافحة إجرام البلدة في قسم مكافحة الإجرام، القت القبض على سارق للدور السكنية والدراجات النارية مطلوب وفق المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات العراقي السرقات".

وأضافت ان "المتهم اعترف خلال التحقيق معه، بقيامه بسرقة سبع دور سكنية وخمس دراجات نارية مختلفة الانواع ضمن مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

وأشارت المديرية الى انه "تم احالة المتهم للقضاء وتوقيفه وفق القانون".