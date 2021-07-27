لجنة مكافحة الفساد: "قاسم حمود" متورط بالتلاعب بمفردات البطاقة التموينية

كشفت لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في الجرائم الهامة، اليوم الثلاثاء، ان المتهم "قاسم حمود منصور" مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية متورط بالتلاعب بمفردات البطاقة التموينية.

وقالت اللجنة ان "مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية متورط بالتلاعب بمفردات البطاقة التموينية وتلقى رشاوى خلال اشغاله المنصب".

وفي وقت سابق من اليوم، القت لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في الجرائم الهامة، القبض على المتهم قاسم حمود منصور مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بسبب شبهات فساد.