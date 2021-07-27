بينهم امرأة.. القبض على 10 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، تنفيذ أوامر قبض وتوقيف بحق مطلوبين بقضايا تجارة المخدرات في مناطق متفرقة من مدينة العمارة، مركز المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان انه "ضمن العمليات النوعية لمتابعة تنفيذ أوامر القبض الصادرة من السلطة القضائية وبتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة المحافظة، تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع جهاز الامن الوطني والاستخبارات والفوج التكتيكي، من اعتقال (10) متهمين وفق أحكام المادتين (28 و32) مخدرات" .

وأضاف البيان، أن "عملية القبض جرت بالاعتماد على معلومات امنية دقيقة وضبط بحوزتهم امبولات للتعاطي واكياس من مادة الكريستال كذلك سلاح ناري".

واشار الى، ان "المتهيمن تم توقيفهم بقرار قاضي التحقيق وفق احكامهم المذكورة من قانون المخدرات".