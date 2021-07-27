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مصطفى عبد اللطيف مشتت يوزع المنازل على بعض الوزراء وقادة الجيش ومستشاريه والمواطن العراقي يحلم بخمسين متر كمنزل


حصلت وكالة انباء براثا على وثائق توضح ان رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت قام بتوزيع الهبات على بعض وزرائه ومستشاريه فضلا عن قادة في وزارتي الدفاع والداخلية منهم وزير الدفاع ووزير الداخلية 

وبحسب الوثائق فان مشتت وزع اكثر من 62 دارا سكنيا في معسكر سلير علما ان المنزل الواحد يتجاوز سعره مليون ونصف دولار امريكي .

فبدلا من ان يقوم ابن مشتت بتوزيع الاراضي على المواطنين البسطاء الذين يعانون من ضنك العيش فلا خدمات ولا ماء ولا كهرباء ياتي اليوم ليوزع الهبات على المسؤولين الذين ليسوا بحاجة الى المنازل فرواتبهم الضخمة تكفي لشراء اي منزل 

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مصطفى عبد اللطيف مشتت يوزع المنازل على بعض الوزراء وقادة الجيش ومستشاريه والمواطن العراقي يحلم بخمسين متر كمنزل
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