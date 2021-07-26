بايدن: لن نقوم بأي مهمات قتالية في العراق

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن، الاثنين، أن الدور الأميركي في العراق سيتركز على المساعدة التدريبية وما يتعلق بتنظيم داعش، مؤكداً أن بلاده لن نقوم بأي مهمات قتالية.

وقال بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت في البيت الابيض، "سنرسل 500 ألف جرعة لقاح للعراق واتطلع للانتخابات العراقية".

وأضاف بايدن "نريد أن نستمر بدعم العراق استخبارياً والدور الأميركي في العراق سيتركز على المساعدة التدريبية وما يتعلق بتنظيم داعش".

ولفت الى أن "الشراكة الأمريكية العراقية مستمرة وإدارتي ملتزمة بها وملتزمون بالتعاون الأمني ومواجهة داعش مع الحكومة العراقية"، مشدداً بالقول "لن نقوم بأي مهمات قتالية في العراق".

ووصل مشتت امس الاحد الى العاصمة الاميركية واشنطن على رأس وفد في زيارة رسمية.