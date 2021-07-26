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فرقة الإمام علي تعلن استهداف معسكر تابع لها بطيران مسير في النجف الاشرف


أعلنت قيادة فرقة الإمام علي، اليوم الاثنين، عن تعرض أحد معسكراتها إلى استهداف بطيران مسير، في محافظة النجف.

وقالت القيادة في بيان  إن "طيران مسير معادي استهدف احد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف الاشرف".

وأضاف البيان، "حيث قامت طائرة مسيرة بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م ،حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".

وتابع، "سوف تعلن الفرقة باقي التفاصيل في وقتاً لاحق".

 

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