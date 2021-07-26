العراق والكويت يبحثان إمكانية إنشاء منطقة تجارية مشتركة

بحث وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، مع سفير دولة الكويت لدى بغداد، إمكانية إنشاء منطقة تجارية مشتركة بين البلدين.

وقالت وزارة التخطيط في بيان إن النجم "التقى سفير دولة الكويت في العراق، سالم غصاب الزمانان، لبحث اوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء بحث امكانية إنشاء منطقة تجارية مشتركة بين العراق والكويت، وانشاء مستشفيين في نينوى سعة ٦٠٠ سرير، واخر في الرميثة بمحافظة المثنى سعة ٢٠٠ سرير ممولة من صندوق التنمية الكويتي".