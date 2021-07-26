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الصحة تعلق بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا


كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن سبب تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان إن "سبب تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا، اليوم، يعود إلى عدم الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية التي حددتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف، "قد تكون أيضاً هذه الزيادة راجعة إلى مناسبة العيد والتزاحم غير المسبوق في الاماكن العامة والاحتفالات والمجاميع السياحية وإقامة الحفلات".

وأشار إلى أنه "يمكن احتواء الاصابات رغم الضغط الهائل على المؤسسات الصحية بسبب الحالات الحرجة الكبيرة، عبر الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وغسل اليدين واخذ اللقاحات".

وشدد البدر على أن "جميع لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها بالوقاية من الفيروس بنسبة تجاوزت 90%"، مبيناً أنه "حتى إذا حدثت إصابة بعد التلقيح تكون بسيطة جداً وعابرة، ولن يحتاج المصاب حينها إلى دخول المستشفى".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق، فيما أشارت إلى تسجيل أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "كوادرها سجلت 12180 حالة إصابة جديدة بالوباء، مقابل تماثل 9966 حالة للشفاء، و 60 وفاة".

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