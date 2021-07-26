طقس العراق.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عموم المحافظات

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين إن "الطقس ليوم الاثنين في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون صحواً حار جداً ، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، حيث سجلت بغداد 49 درجة وسجلت محافظات البصرة 51 درجة وميسان والناصرية 52 درجة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط نهاراً في الاقسام الشرقية من(30-40) كم/ س،ومدى الرؤية (6-8) كم".

وأضافت أن "الطقس ليوم الثلاثاء والأربعاء سيكون صحواً،لا تغيُّر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (6-8) كم".

وأشارت الهيئة الى أن "طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً حاراً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س،وتنشط نهاراً في الاقسام الشرقية منها (20-30)كم /س،ومدى الرؤية (6-8) كم".