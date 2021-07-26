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صحيفة امريكية: واشنطن ستغير مهام قواتها في العراق على الورق فقط


كشفت صحيفة بوليتيكو الامريكية، أن واشنطن ستغير مهام قواتها في العراق على الورق فقط، على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص عدم الحاجة لأية قوات قتالية أجنبية في الاراضي العراقية.

واوضحت الصحيفة، أن رئيس الوزراء العراقي قال إن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة داعش، لكن الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشارها سيعتمد على نتيجة المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع.

وبين الكاظمي، أن العراق سيظل يطلب تدريبًا أمريكيًا وجمع معلومات استخبارية عسكرية، بحسب تصريحاته في مقابلة حصرية مع وكالة أسوشيتيد برس قبل رحلته إلى واشنطن، الا انه لم يعلن عن موعد نهائي لرحيل القوات الأمريكية، مبيناً أن قوات الأمن والجيش العراقي قادران على الدفاع عن البلاد بدون قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

لكن الكاظمي قال إن أي جدول زمني للانسحاب سيعتمد على احتياجات القوات العراقية ، التي أظهرت أنها قادرة في العام الماضي على القيام بمهام مستقلة ضد داعش.

وبين أن الحرب ضد داعش وجاهزية قواتنا تتطلب جدولا زمنيا خاصا وهذا يعتمد على المفاوضات التي سنجريها في واشنطن.

واتفقت الولايات المتحدة والعراق في نيسان الماضي على أن انتقال الولايات المتحدة إلى مهمة التدريب والمشورة يعني أن الدور القتالي للولايات المتحدة سينتهي ، لكنهما لم يتوصلا إلى جدول زمني لاستكمال ذلك الانتقال.

في اجتماع يوم الاثنين في البيت الأبيض ، من المتوقع أن يحدد الزعيمان جدولا زمنيا ، ربما بحلول نهاية هذا العام.

وبلغ وجود القوات الأمريكية حوالي 2500 منذ أواخر العام الماضي عندما أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بخفض عدد القوات من 3000.

وتعود أصول مهمة تدريب وتقديم المشورة الأمريكية للقوات العراقية في الآونة الأخيرة إلى قرار الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2014 إعادة القوات إلى العراق، وجاءت هذه الخطوة ردا على سيطرة داعش على أجزاء كبيرة من غرب وشمال العراق.

وتأتي رحلة واشنطن في الوقت الذي تواجه فيه إدارة رئيس الوزراء انتكاسة تلو الأخرى، مما يقوض بشكل خطير ثقة الجمهور، بعد سلسلة من حرائق المستشفيات المدمرة وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مقتل العشرات.

في غضون ذلك ، لم يتبق سوى أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الفيدرالية المبكرة ، تماشيا مع وعد الكاظمي عندما تولى منصبه.

ويتصدر جدول الأعمال في واشنطن ، مع ذلك ، مستقبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

ولتهدئة خطر عدم الاستقرار على نطاق واسع في أعقاب عمليات القتل المستهدف ، عقدت الولايات المتحدة والعراق ثلاث جولات على الأقل من المحادثات الاستراتيجية التي تركز على الاحتياجات العسكرية للعراق في القتال المستمر ضد داعش ولإضفاء الطابع الرسمي على جدول زمني للانسحاب.

وبعد أربع سنوات من هزيمتهم على الأرض ، لا يزال مقاتلو داعش قادرين على شن هجمات في العاصمة والتجول في المنطقة الشمالية الوعرة في البلاد، وفي الأسبوع الماضي قتل انتحاري 30 شخصا في سوق مزدحم ببغداد، وأعلن داعش مسؤوليته في وقت لاحق عن هذا الهجوم.

ويواجه الكاظمي ضغوطًا كبيرة من الأحزاب السياسية الشيعية للإعلان عن جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية، لكن هذا الاعلان لن يكون له تأثير يذكر على الأرض، خصوصاً وان واشنطن ستغير مهام قواتها في العراق على الورق فقط، على عكس ما صرح به وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن المهمة القتالية للتحالف انتهت فعليًا عندما خفض البنتاغون القوات الأمريكية في البلاد إلى 2500.

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صحيفة امريكية: واشنطن ستغير مهام قواتها في العراق على الورق فقط
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