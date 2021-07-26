النائب عن الفتح محمد البلداوي :: تصريحات وزير الخارجية بشأن التواجد الامريكي لا تمثل الشعب العراقي

قال النائب عن الفتح محمد البلداوي، ان تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين التي اطلقها من الولايات المتحدة الامريكية و التي تتضمن حاجة العراق الى التواجد الامريكي لا تمثل الشعب العراقي.

وذكر البلداوي في حديث لـ"العهد"، اليوم الاحد، ان " وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية مخالف لقرار البرلمان بإخراج تلك القوات، "مؤكدا ان " التواجد الأجنبي خطر كبير على امن واستقرار العراق والمنطقة ".

و اضاف ان " تصريحات وزير الخارجية لا تمثل الشعب العراقي و وزارة الخارجية متلكئة بشكل كبير في الحد من التدخل بالشأن العراقي، "مشيرا الى ان " الجميع أدرك أن كل ما نعانيه من مأساة هو بسبب الولايات المتحدة الأمريكية".