حملة اكاذيب جديدة تحاول النيل من امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير

شنت مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للسفارات والجوكر الامريكي والبعثيين حملة اكاذيب جديدة استهدفت النيل من امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير

حيث نشرت هذه المواقع المسمومة اخبارا مكذوبة ما بين خزن التمور لان مجاعة ستحصل في العراق مرورا بان يصبر الشعب العراقي على حرارة الصيف التي لا تقارن بحرارة يوم القيامة وصولا الى حريق مستشفى الحسين في الناصرية

وفيما يلي ما نشر من اكاذيب ضد سماحته