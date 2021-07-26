الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات وضبط 10 الآف حبة مخدرة في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة من تجار المخدرات وضبط عشرة الآف حبة مخدرة في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان انه "ضمن مساعيها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في كتيبة استطلاع الفرقة الخامسة واستخبارات الفرقة وقسم شؤون المخدرات، من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات، وضبط بحوزة أحدهم عشرة الآف حبة مخدرة وكمية من البودرة المخدرة في الحي العسكري بالرطبة في الأنبار".

وأضافت، ان "المتهمين جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".