أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأثنين، انطلاق عملية أمنية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان انه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم الإثنين، عملية أمنية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، اشترك فيها لواء المغاوير الــ23 بالحشد الشعبي واللواء الــ88 بالحشد الشعبي واللواء الــ91 بالجيش العراقي وفوج حماية النفط في محافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ولتطهير المناطق ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول لغاية الحدود الفاصلة مع المقر المتقدم في كركوك".