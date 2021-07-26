على رأسها دهوك.. محافظات كردستان تسجل اصابات غير مسبوقة بفيروس كورونا

أعلن وزير صحة إقليم كردستان سامان البرزنجي، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة بعدد إصابات كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم محافظات الإقليم.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده في دهوك ، إن "المختبرات سجلت 3559 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات".

وأشار إلى أن "دهوك تصدرت الحصيلة الثقيلة بـ1564 إصابة"، لافتاً إلى أن "الوضع الوبائي في المحافظة بات خطيراً للغاية"

واكد البرزنجي إن "الحصيلة الجديدة تقود الإقليم من المؤشر البرتقالي الغامق إلى الأحمر"، مبيناً أن "13 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصل وزير صحة اقليم كردستان في وقت سابق من اليوم إلى دهوك للإشراف على تخصيص مستشفى آخر خاص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.