شخص يهاجم المراجعين والاطباء في المستشفى بأداة جارحة متأثرا بوفاة شقيقه في كربلاء

اظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في مستشفى الحسين بمحافظة كربلاء، قيام شخص بالهجوم على المراجعين والاطباء بأداة جارحة متأثرا بوفاة شقيقه.
وافاد مصدر امني بأن "شخصا اصيب بنوبة هستيرية بسبب مقتل شقيقه على يد شقيقه الآخر"، مشيرا الى "اقدامه على مهاجمة المراجعين والاطباء بقطعة زجاجية في طوارئ مستشفى الحُسين في كربلاء".
وبحسب مقطع الفيديو "فقد قام الشخص ذاته بجرح نفسه مرارا بمنطقة الصدر في وقت ظهر فيه وهو يطارد الموجودين امام انظار الحراس الامنيين داخل المستشفى".
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