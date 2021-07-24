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الامين الغام ل"كتائب سيد الشهداء"يتوعد بقطع أرجل العسكريين الأتراك حال "مجيئهم سيرا لاحتلال" بلاده


توعد الامين العام لـ "كتائب سيد الشهداء، أبو الاء الولائي، بـ"قطع أرجل صبيان" الجيش التركي في حال إقدامه على "المجيء سيرا" لاحتلال أي أراض في العراق.

وقال الولائي، في بيان أصدره اليوم السبت عبر "تويتر": "تتفاوت مستويات الخجل بالتعاطي على الخارجي مع سيادة العراق هذه الأيام، ففي الوقت الذي لا يستحي فيه المحتل الأمريكي ويصر على البقاء بدعوى حبا للعراق، يتمادى المحتل التركي الذي لا يكتفي بالمساس بسيادة بلدنا، بل يريد المجيء سيرا على الأقدام لاحتلال العراق!".

وشدد على أنه "لن يبقى على أرض العراق جندي أو ضابط أمريكي أو بريطاني أو (من) أي جنسية أخرى أو أي قوة قتالية".

وأضاف: "نحن لسنا معنيين بأي وعود تقطعها لجنة تفاوض بالنيابة عن الأمة ما لم تطالب وتعمل رسميا على إخراج كل الوجود المحتل من العراق".

وختم متوجها إلى "الأتراك": "جربوا حظكم بالمجيء سيرا على الأقدام وسترون كيف نقطع أرجل صبيانكم واسألوا سيدتكم أمريكا عن ذلك".

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

ومؤخرا أثار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، غضبا واسعا بين العراقيين بتصريح قال فيه: "الأيام التي نذهب فيها إلى العراق وسوريا سيراً على الأقدام من هنا ليست بعيدة، فهي قريبة بإذن الله".

وتزامنا مع ذلك تجري في واشنطن مفاوضات حول قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراقي وسط إصرار شديد من قبل الفصائل العراقية المدعومة إيرانيا على ضرورة ألا يبقى في البلاد أي جندي أجنبي.

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