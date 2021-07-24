السليمانية تصدر قرارات جديدة لمواجهة تفشي كورونا

أصدرت اللجنة العليا في محافظة السليمانية، اليوم السبت، قرارات جديدة لمواجهة وإيقاف انتشار كورونا.

وقال محافظ السليمانية رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، هفال ابو بكر، في بيان إن "قرارات اللجنة العليا بعد الاجتماع تضمنت ايقاف جميع الاحتفالات الادبية والفنية والسياسية في المحافظة للحد من انتشار كورونا".

وشدد على "ضرورة تلقي الجميع اللقاح والالتزام بالتعليمات الصحية"، مشددا أن "على الموظفين الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية عند مراجعة المواطنين للدوائر الحكومية"

وطلب رئيس اللجنة العليا من المؤسسات الاعلامية "حث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الصحية وتلقي اللقاح".