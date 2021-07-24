مراقبون : لقد نجح بن مشتت بانتشار ما خطط له اعلاميا بلقاءه علي عادل .

متابعة / ظاهر العقيلي

اكد مراقبون للشأن السياسي العراقي ان رئيس الحكومة المؤقتة بن مشتت الكاظمي نجح نجاح باهر في ايصال ما اراد من مخططه الاعلامي الفيسبوكي وذلك بعد استقباله للشاب اليوتيوبر العراقي علي عادل صاحب مقولة "بايدن بليس هيلب مي" .

واضاف المراقبون ان جميع صفحات التواصل الاجتماعي من بيجات ووكالات ومواقع اخبارية وقنوات اخرى نقلت خبر اللقاء وهذا ما ساعد الكاظمي في تحقيق هدفه في نشر ما يريد نشره وبكل سهولة وسرعة .

وبين المراقبون ان مثل هكذا حيل اعلامية اجاد في استخدامها الكاظمي منذ توليه للمنصب حيث عرف عن حكومته بانها حكومة فيسيوكية بامتياز .

من جانبه علق عدد من العراقيين عبر صفحات الفيس بوك بعبارات شتى ومنها ( قمة الاستخفاف بمشاعر العراقيين ومهزله هذي الحكومة واثنينهم طشة والطيور على اشكالها تقع ) .

فيما اوضح اخرون ان آلاف العائلات من العقود تفترش الشارع وبحدود ٥٠٠ الف عاََئله تنتظر موافقة الكاظمي على عقودهم ناهيك عن اهل النهروان مثلا والذين مضى على مطالبتهم اكثر من شهرين شيوخ ووجهاء ووشباب متضاهرين يطالبون مقابلة الكاضمي في سبيل ايصال معاناة المنطقة الي تعاني من شحة المياه .