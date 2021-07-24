وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: الأيام التي نذهب فيها إلى العراق وسوريا سيراً على الأقدام من هنا ليست بعيدة!!

متابعة / ظاهر العقيلي

ذكرت مصادر اعلامية عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله ان الأيام التي نذهب فيها إلى العراق وسوريا سيراً على الأقدام من هنا ليست بعيدة فهي قريبة بإذن الله !!

مراقبون للشأن العراقي تسائلوا أين مدعي السيادة والجوكرية البعثية وعملاء السفارة الامريكية من هكذا تصريحات وأين التشرينيين وشعاراتهم ( محد يحب العراق بكدي ) من تصريحات صوليو .

واضاف المراقبون ان هذا التصريح لو كان قد خرج من مسؤول ايراني مثلا لقامت الدنيا ولم تقعد ولصارت ايران عدو العراق الاوحد !! .