ذي قار تشترط إظهار بطاقة اللقاح لدى مراجعة دوائرها الرسمية

أشترطت محافظة ذي قار، عدم مراجعة الدوائر الرسمية إلا باعتماد بطاقة التلقيح ضد الوباء.

وذكر بيان للمحافظة أن" المحافظ احمد غني الخفاجي وجه بمنع دخول غير الملقحين للدوائر ضمن حملة لتشديد الاجراءات لمواجهة الموجة الثالثة لتفشي فايروس كورونا الذي اعلنت عنه وزارة الصحة مؤخرا".

واكد الخفاجي وفقا للبيان ان"الحكومة المحلية وجهت كافة الدوائر بمنع دخول أي مراجع لا يحمل كارت تلقيح فايروس كورونا ضمن اجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثالثة لتفشي فايروس كورونا الذي اعلنت عنه وزارة الصحة مؤخرا".

واضاف ان "الدوائر ستعتمد كارت التلقيح ضمن مستمسكات ترويج كافة المعاملات فيها ويتم رفض أي معاملة اخرى".

واكد انه" تم توجيه السيطرات الخارجية لذي قار بمنع دخول الوافدين من خارج المحافظة غير الحاملين لكارت التلقيح مع استثناء الحالات الانسانية ".

واشار الى ان "الهدف من القرارات الجديدة هو لتقليل انتشار العدوى وحث المواطنين للتوجه الى مراكز التلقيح التي تمت مضاعفة عددها موخرا، ومساعدة المؤسسات الصحية بالمحافظة التي تعمل بكل جهد واخلاص لمواجهة فايروس كورونا".

وبين الخفاجي انه" في الفترة الماضية بدأت المؤشرات تشير إلى تطور خطير ومتسارع في المنحنى الوبائي في المحافظة، جراء التراخي في الالتزام بالضوابط الصحية من المواطنين والمؤسسات وظهور الطفرة الجديدة في المجتمع".