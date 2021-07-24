البصرة تتخذ قرارات الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا

وجه محافظ البصرة اسعد العيداني،امس الجمعة، باتخاذ جملة إجراءات بينها إغلاق الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا في المحافظة الواقعة أقصى جنوبي العراق.

وقال مدير مكتب المحافظ عماد عبدالخالق العيداني في حديث صحفي إن "المحافظ أصدر قرارا بغلق الكافتيريات، والمقاهي، ودور السينما، والمسارح والمنتزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، وقاعات الرياضة، ومنع المواطنين من دخولها ومحاسبة أصحابها في حالة فتحها".

وأضاف أن الحكومة المحلية قررت أيضا "تشكيل لجان للمراقبة والتفتيش على المطاعم، والمولات، لمراقبة التزامها بالتعليمات الصحية، مع فرض غرامات وإغلاقها في حال الإخلال بهذه الإجراءات".

وأشار العيداني إلى أن "دوام العاملين في دوائر محافظة البصرة سيكون بنسبة 50 بالمئة بعد عطلة العيد، باستثناء المؤسسات الصحية والأمنية والكهرباء، ويتم تنظيم آلية العمل بما يحقق التباعد البدني بين الموظفين والمراجعين".

وأشار إلى أن المحافظ اكد على اخذ اللقاحات وحسب الآليات المتبعة في دائرة صحة البصرة.

وفي الأيام الأخيرة، أصبح العراق يسجل إصابات يومية تتجاوز 8 - 9 آلاف، بعدما كان العدد يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف إصابة قبل أسابيع قليلة.

ويأتي تصاعد وتيرة الإصابات في وقت تشكو فيه السلطات من ضعف الإقبال على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.