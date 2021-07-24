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خلافات كبيرة بين الخنجر والحلبوسي والاخير يقول لن نسمح لك ببيع مالا تملكه


بعد الخلافات الكبيرة داخل البيت السني وانقسامه الى قسمين احدهما يتراسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والاخر الامين العام لما يسمى بالمشروع العربي في العراق خميس الخنجر حيث وصل بهما الامر الى مبدا كسر عظم احدهما الاخر 

واخر ما وصلت بهما الخلافات بان يقوم بالحلبوسي بارسال رسالة الى الخنجر ومن ثم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية 

حيث جاء في نص رسالة الحلبوسي "لن نسمح لك بالتنازل عن الاراضي، وحاولت مرارا وتكرارا ان اغلب المصلحة الوطنية وقضية اهلنا السنة عن الخلافات وصغائر الامور التي لا تجدي نفعا".

وأضاف "حاولت ان اصدقك اكثر من مرة واغض النظر عن نباح كلابك ومغامراتك باهلنا عسى ولعل ان ينصلح حالك وقررت ولست مترددا ان اتصدى لك ومؤامراتك الرخيصة ولن اسمح لك ببيع ما لا تملك".

وتابع الحلبوسي بالقول "وتاكد بانك لو ملكت مال قارون ستبقى تابعا ذليلا صغيرا وساعيدك باذن الله الى حجمك الذي تستحقه".

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خلافات كبيرة بين الخنجر والحلبوسي والاخير يقول لن نسمح لك ببيع مالا تملكه
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