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تدمير وكر تابع لعصابات داعش الارهابية في كركوك


أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تدمير وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية المهزومة في محافظة كركوك .

وقالت القيادة في بيان انه "تأكيداً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بالاستمرار في ملاحقة بقايا العصابات الارهابية المهزومة ضمن قاطع عمليات كركوك، قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة تنفذ واجب دهم وتفتيش في منطقة "العواشرة" والمبازل القريبة جنوب غرب محافظة كركوك".

واضافت ان "الواجب أسفر عن تدمير وكر للعصابات الإرهابية عثر بداخله على عبوة ناسفة محلية الصنع وافرشة منام وملابس واواني طبخ ومواد طبية".

واشارت القيادة الى انه "تم رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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