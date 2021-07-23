الشرطة الاتحادية تقبض على مطلوبين بالقتل والارهاب في محافظتين

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على مطلوبَ بقضايا ارهاب واخر بالقتل في سامراء وبغداد.

وقالت القيادة في بيان، ان "اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية تمكن ومن خلال عملية امنية ومتابعة استخبارية دقيقة رصدت تواجد المتهم المطلوب وفق المادة ٤ إرهاب والقبض عليه في منطقة "الحردانية" ضمن قاطع عمليات سامراء".

واضاف ان "قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة ٤٠٦"قتل" في منطقة "قرية ١٠ "جنوب شرق بغداد".

واشارت القيادة الى انه "تم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما ".