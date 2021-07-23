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التربية البرلمانية تبدي موقفها من اعتماد درجة نصف السنة للثالث المتوسط


كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، عن توجه لرفع توصية إلى وزارة التربية لاحتساب درجة نصف السنة درجة نهائية للصف الثالث المتوسط.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "لجنته مع اعتبار درجة نصف السنة لمرحلة الثالث المتوسط درجة نهائية وتعليق الامتحان النهائي بسبب الأزمة الوبائية الحالية التي تشهدها البلاد ودخول الموجة الثالثة للفيروس".

وأكد أن "مرحلة الثالث المتوسط من المراحل المهمة في العملية التعليمية لكن احتساب درجة نصف السنة هو الخيار الافضل في ظل الازمة الوبائية في الوقت الحالي للحفاظ على ارواح الهيئات التعليمية والطلبة واولياء امورهم".

 

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التربية البرلمانية تبدي موقفها من اعتماد درجة نصف السنة للثالث المتوسط
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