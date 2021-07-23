القبض على عدد من المطلوبين في كربلاء

أعلن قسم مكافحة الإجرام في كربلاء، اليوم الجمعة،عن القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين.

وقال القسم في بيان ان "القسم تمكن من القبض على متهمين ومطلوبين في محافظة كربلاء".

واضاف انه"تم تنفيذ ٨ اوامر قبض وفق المادتين ٤٢٨ -٤٤٦ من قانون العقوبات، والقبض على متهمين قاموا بسرقة اجهزة موبايل من الزائرين وتم توقيفهم وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

واشار القسم الى انه "تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم لايحملون اي مستمسكات رسمية تم توقيفهم وفق المادة ٢٤٠ ق ع، بالاضافة الى القبض على متهم قام بسرقة دراجة نارية من احد المواطنين وتم توقيفه وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات.