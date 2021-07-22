الفياض: بلاسخارت‬⁩ تجاوزت الدور المهني وأصبحت ورقة بالملعب السياسي

اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، أن ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تجاوزت الدور المهني واصبحت ورقة في الملعب السياسي.
وقال الفياض في تغريدة على "تويتر"، "نرى ان ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق بلاسخارت تجاوزت الدور المهني واصبحت ورقة في الملعب السياسي العراقي".
وخاطب الفياض الامين العام للامم المتحدة بالقول "نحن بحاجة الى دوركم الاممي المهني في دعم العراق".
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