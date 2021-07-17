وفاة الإعلاميان علي مطير وعباس حميد اثر مضاعفات كورونا

افاد مصدر صحفي، بوفاة الإعلاميان علي مطير وعباس حميد، اثر اصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر اليوم السبت، ان "رئيس قسم المراسلين بقناة الاتجاه الفضائية علي مطير توفي اثر تدهور حالته الصحية بمضاعفات كورونا"، مبينا ان "الراحل اشتد عليه المرض اثر اصابته بشضية استقرت في رئته ابان تغطيته الاعلامية لمعارك التحرير ضد داعش الارهابي

وأضاف ان "الإعلامي عباس حميد، توفي اليوم ايضا اثر الاصابة بفيروس كورونا"، موضحا انه "عمل لفترة مسؤول قسم المذيعين بقناة الاتجاه الفضائية".