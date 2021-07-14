الأخبار

حزب الله يتضامن مع العراق بعد فاجعة الناصرية


أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، تضامنه مع العراق، وذلك بعد الحريق الذي طال مستشفى الحسين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال الحزب في بيان، "يتقدم حزب الله من العراق الشقيق قيادة وشعبا بأحر التعازي وأصدق مشاعرالمواساة بالشهداء الابرار الذين قضوا في حادث الحريق الذي وقع في مستشفى الناصرية، ويسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهم اهلهم الصبر، وأن يمن على الجرحى بالشفاء التام".

وأضاف البيان، "اذ يؤكد حزب الله وقوفه الدائم إلى جانب الاخوة العراقيين الاعزاء وتضامنه معهم، يعتقد ان الشعب العراقي قادر باذن الله على لملمة الجراح ومعالجة آثار هذه المحنة، والحيلولة دون تكرارها وتخطي كل الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضبط شبكة لتزوير المعاملات والمستمسكات الرسمية للمواطنين في كربلاء
حزب الله يتضامن مع العراق بعد فاجعة الناصرية
تفكيك منصة صواريخ بالقرب من محطة كهربائية في البصرة
العراق وإيران يبحثان تطوير العلاقات الثنائية لخدمة المنطقة
التربية النيابية توصي بدخول شامل لطلبة الصفوف المنتهية
كربلاء المقدسة تحدد محاور الخطة الأمنية الخاصة بزيارة يوم عرفة
الصحة تصدر بياناً "غاضباً" وتهدد بالحظر الشامل
الاطاحة بـ"مجهز أسلحة داعش" الارهابي في الانبار
اصابة 8 منتسبين من الحشد الشعبي بإنفجار عبوة ناسفة في نينوى
رئاسة البرلمان تكلف لجنة نيابية للتحقيق بفاجعة الناصرية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
هادي محمد حسبن : ياسيدي.. يعلمون جيداً ان وجودهم متعلق بل مرتبط برضى التحالف الدولي عليهم.. وإلا فما هو منصب ابو ...
الموضوع :
المكدام ..اذا جاءك المنافقون...!
ابواحمد من النجف الاشرف : كلامك هذا ايتها الاخت الكريمه هو في عمق جرحنا في العراق الجريح بل المحتضر تحت ضغط الاخلاق ...
الموضوع :
لا تحچون بگطع والزغار گعود..!
ابواحمد من النجف الاشرف : نسيت يااستاذ مازن دم ابو مهدي المهندس ام ذكره لايليق به المقام هنا لان الحديث ليس عن ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
ابواحمد من النجف الاشرف : كل يوم نسمع واحيانا نرى في مناطقنا في الجنوب نزاعات عشائريه مسلحه تزهق فيها نفوس لاسباب اغلبها ...
الموضوع :
حصيلة مفجعة لنزاع عشائري دموي في السماوة هذه تفاصيله
ابواحمد من النجف الاشرف : ونحن في العراق نقول للعمامه التي لاتقول للسيد السيستاني نعم نسقطها ونحرقها. ...
الموضوع :
التخلف عن "ولاية الفقيه" فرصة وأمل للعدو!
هاله التميمي : طبيعي راح تركن هاي دعاوي المفروض اخليها عبرة لمن اعتبر ...
الموضوع :
امرأة تتفق مع شخصين على قتل زوجها مقابل 5 آلاف دولار في بغداد
ابواحمد من النجف الاشرف : في العراق اغلبيه صامته عن اللغو اذا نطق قائدها السيد السيستاني فلا تبقي ولاتذر ولن تسمح بعودة ...
الموضوع :
ياحميد عبدالله مخابرات صدام الجرذ معروفين
فيسبوك