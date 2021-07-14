تفكيك منصة صواريخ بالقرب من محطة كهربائية في البصرة

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاربعاء، عن العثور على صواريخ معدة للاطلاق بالقرب من محطة كهربائية في محافظة البصرة.
وقالت المديرية في بيان ، ان "قسم شرطة كهرباء الجنوب عثر على صواريخ معدة للاطلاق عدد 2 عيار 123 مع فتيل مربوطة على بطارية في منطقة حي المهندسين محافظة البصرة بالقرب من محطة كهرباء حي المهندسين 133 Kv ودائرة صيانة كهرباء حي المهندسين مع وجود 4 محطات 133 Kv متنقلة".
واضفت ان "مفرزة من قسم مكافحة متفجرات البصرة حضرت الى مكان الحادث وتم تفكيك المقذوفات وإزالة الصواعق وفصل الاسلاك الكهربائية وأبطالها وإزالتها".
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