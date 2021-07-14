التربية النيابية توصي بدخول شامل لطلبة الصفوف المنتهية

اعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، انها اوصت بمنح دخول شامل لطلبة الصفوف المنتهية، فيما أشارت إلى ضرورة اعطاء الطلبة فرصة المشاركة بالامتحانات النهائية.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح للوكالة الرسمية، إن "اللجنة ناقشت موضوع منح دخول شامل لطلبة الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي)"، مبيناً أن "رأي أغلب أعضاء اللجنة هو منح فرصة الدخول الشامل".

وأضاف الياسري أن "اللجنة ترى أنه بالامكان منح فرصة لطلبة السادس الإعدادي والسماح لجميع الطلاب المشاركة بالامتحانات النهائية مراعاة لوضع البلد الحالي وعدم الاعتماد على اختبار واحد لتقييم مسوى الطلبة".

وأعلنت وزارة التربية، في الخامس من تموز الحالي، أن هناك مناقشات ومداولات بشأن الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية.