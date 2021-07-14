كربلاء المقدسة تحدد محاور الخطة الأمنية الخاصة بزيارة يوم عرفة

حددت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الاربعاء، محاور الخطة الأمنية الخاصة بزيارة يوم عرفة وتأمين الحماية للزائرين.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد فاهم الكريطي في تصريح للوكالة الرسمية ، إن "الخطة الأمنية تتضمن تسهيل حركة مركبات نقل الزائرين إلى اماكن قريبة من الضريحين المقدسين".

وأضاف أن "الخطة لا تتضمن قطوعات ، بالإضافه إلى دخول الزائرين بانسيابية إلى محافظة كربلاء المقدسة".

وأشار الى أن "الخطة الأمنية في كربلاء المقدسة تأتي موازية للخطة الخدمية وخطة النقل في جميع المناسبات من أجل إنجاح الزيارات المليونية وتقديم أفضل الخدمات لجميع الوافدين".