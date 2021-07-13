احباط عملية تفجير برجا رئيسا يربط بغداد وديالى

أفادت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بإحباط تفجير احد الابراج الرئيسية التي تربط بغداد ‏ومحطة القدس الكهربائية‎ ‎في ديالى.‏

وذكرت الخلية، في بيان، أن "مفارز وكالة الاستخبارات ‏والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية حول نية عناصر داعش ‏الارهابي تفجير احد الابراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في ‏منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد، تم تشكيل فريق عمل على ضوء المعلومة".‏

وأضاف البيان: "وبالتنسيق مع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، تم احباط هذه المحاولة وضبط ‏‏٨ عبوات مزروعة على ركائز البرج الاربعة وتفكيكها من قبل الجهد الفني".‏