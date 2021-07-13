احباط عملية تفجير برجا رئيسا يربط بغداد وديالى

أفادت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بإحباط تفجير احد الابراج الرئيسية التي تربط بغداد ومحطة القدس الكهربائية في ديالى.
وذكرت الخلية، في بيان، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية حول نية عناصر داعش الارهابي تفجير احد الابراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد، تم تشكيل فريق عمل على ضوء المعلومة".
وأضاف البيان: "وبالتنسيق مع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، تم احباط هذه المحاولة وضبط ٨ عبوات مزروعة على ركائز البرج الاربعة وتفكيكها من قبل الجهد الفني".
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